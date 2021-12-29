Руководство Еврсоюза считает неприемлемыми ряд требований России в рамках соглашения о безопасности. Это касается, в частности, пунктов о нерасширении ЕС и НАТО на восток, — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью немецкой газете Bild. По его словам, переговоры с Москвой должны касаться не только Украины и расширения НАТО, но и всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского соглашения 75-го года, которое касается вопросов безопасности в Европе.

Боррель обвинил Кремль в желании вести переговоры по европейской безопасности без участия Брюсселя. Он подчеркнул, что Евросоюз должен присутствовать на подобных консультациях.

Москва ранее потребовала от США и НАТО гарантий безопасности. Как ожидается, переговоры по этому вопросу могут пройти в следующем месяце.