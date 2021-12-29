Причиной роста цен на газ в Европе, по мнению Александра Новака, стало отсутствие долгосрочных контрактов

Причиной роста цен на газ в Европе, по мнению российского вице-премьера Александра Новака, стало отсутствие долгосрочных контрактов. По этой причине минувшим летом, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, он ушел на другие рынки, которые были более благоприятными в экономическом плане, — пояснил Новак в интервью газете РБК. Большие объемы торговались в Азии, а в Европе возник дефицит. Новак заверил, что Россия готова увеличивать объемы поставок на этот рынок, но при условии именно долгосрочных контрактов. Это требуется для увеличения инвестиций в добычу, — дал понять вице-премьер.

На прошлой неделе цена на газ в Европе достигла рекордных значений – более 2 тысяч долларов за тысячу кубометров.