Три человека погибли в результате ДТП в Бурятии

Легковой автомобиль врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. Также, по данным ГИБДД, в результате аварии травмы получил 4-летний ребенок. При этом, как отметили в дорожной инспекции, погибший водитель легковушки был лишен прав за неоднократные нарушения, в том числе вождение в нетрезвом виде, — пишет интернет-издание Тайга.Инфо. Не было прав на управление транспортным средством с прицепом и у водителя грузовика.