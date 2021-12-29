Дагестанская полиция задержала семерых участников массовой драки в Махачкале

Конфликт, по словам властей, начался с перепалки местного жителя и рабочих, которые не пропустили его по дороге, где шел ремонт. В результате в стычке участвовали почти 40 человек, передает местное агентство «Дагестан». Полицейским пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить потасовку. Силовики утверждают, что пострадавших нет.