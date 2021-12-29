Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*». Прокуратура Москвы обвиняет организацию в неоднократном нарушении закона об иностранных агентах. Кроме того, ранее в ходе слушаний представители ведомства обвинили правозащитный центр в оправдании экстремизма и терроризма. Представители «Мемориала*» претензии прокуроров отвергают.

Накануне Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества Мемориал*. Российские власти считают обе эти структуры иностранными агентами

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.