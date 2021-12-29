Президент России Владимир Путин сегодня в Петербурге встретится с руководителем Белоруссии Александром Лукашенко. По информации газеты «Коммерсантъ», они сыграют в хоккей.

Александр Лукашенко остался в Петербурге еще на день после того, как накануне посетил неформальный саммит лидеров стран СНГ. Сегодняшний день руководитель Белоруссии проведет с Владимиром Путиным. Что станет предметом диалога неизвестно, однако накануне Лукашенко представил проект новой белорусской конституции. Исходя из этого, некоторые наблюдатели предполагают, что главы государств обсудят перспективы транзита власти в Белоруссии. Кроме того, накануне газета «Коммерсантъ» написала, что в программе встречи — хоккейный матч. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. При этом президент Ночной Хоккейной Лиги Александр Якушев рассказал агентству РИА «Новости», что игра с участием лидеров двух стран может пройти в петербургском ледовом дворце «Юбилейный». Кроме того, по словам Якушева, в матче с Путиным и Лукашенко сыграют такие легенды хоккея, как Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук и ряд других. Глава Ночной Лиги добавил, что сейчас спортсмены отбывают карантин.

Владимир Путин не раз был замечен в матчах Ночной Хоккейной Лиги. НХЛ — это любительская спортивная организация, она устраивает матчи с участием спортсменов, которые закончили карьеру, высокопоставленных российских политиков и олигархов.