Суд в Петербурге сегодня рассмотрит ходатайство следствия об изменении мера пресечения блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма.

Ранее более 20 блогеров запустили петицию в его поддержку. В своем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале самого Хованского, они говорят о незаконности и несправедливости преследования коллеги. В поддержку блогера также выступил депутат от «Единой России» Евгений Попов — он написал письмо Игорю Краснову, в котором попросил генпрокурора отпустить Юрия Хованского из СИЗО.