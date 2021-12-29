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08:02, 29 декабря 2021

Глава Конституционного суда допустил возможность возвращения смертной казни в России

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пока существуют умышленные убийства, тема высшей меры наказания не может быть закрыта, пишет в своей вышедшей накануне книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Как отмечает газета «Коммерсантъ», он также обращает внимание на то, что в государстве действует бессрочный мораторий, введенный перед вступлением в Совет Европы, однако это не равняется отмене смертной казни. По его словам, сам запрет стал уступкой ценностям, которые на самом деле не свойственны российскому национальному правосознанию.

По словам председателя КС, на данном историческом этапе Россия не нуждается в снятии этого ограничения, но в будущем ситуация может измениться. Когда именно станет возможной казнь, судья уточнять не стал. Зорькин отметил, что до сих пор тема высшей меры наказания остается одной из самых обсуждаемых, а сам вопрос неоднократно поднимался в парламенте. Только неделю назад депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предлагал ввести смертную казнь за педофилию.

В Совете по правам человека призывали не возвращать в России высшую меру наказания, поскольку нет доказательств тому, что это приводит к снижению количества преступлений.


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