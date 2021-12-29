Прокуратура Молдавии планирует сегодня допросить бывшего президента Игоря Додона

Он проходит по делу о хищении 12 миллионов евро.

Преступление, по мнению силовиков, было совершено, когда Додон возглавлял министерство экономики. В 2008 году частная компания, отвечавшая за поставку электроэнергии, вступила в сговор с сотрудниками ведомства, завышая закупочные цены и присвоения себе разницы. Из бюджета были украдены миллионы долларов.

Допрос в минувший понедельник, как было запланировано изначально, не состоялся. В прокуратуре сказали, что экс-президент просил перенести визит к следователям на среду из-за поездки за рубеж. Адвокат Додона утверждает, что политик не получал повестку и отказался говорить, придет ли он на допрос на этот раз.

Сам Игорь Додон ранее уверял, что дело о хищениях закрыто. Преследование он связывает с попыткой власти отвлечь население от реальных проблем республики.