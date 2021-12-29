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07:06, 29 декабря 2021

Владимир Путин уволил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Якунина

Это уже вторая отставка в руководстве ведомства за последнее время.

Якунин пробыл на своей должности менее полутора лет. О причинах его отставки в документе ничего не говорится. В Кремле очередные перемены в руководстве ФСИН также пока не комментируют. В системе ведомства Якунин работал с ноября 2019 года. Сначала он был помощником директора, а с августа прошлого года – и его заместителем. До этого Якунин служил на различных должностях в МВД, в том числе возглавлял столичное управление.
Увольнение произошло на фоне другой крупной отставки. В ноябре Путин снял с должности директора ФСИН Александра Калашникова. В указе также не упоминалась причина такого решения, при этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что поводом послужила личная просьба Калашникова. Незадолго до его отставки проект Gulagu.net начал публиковать видеозаписи с пытками заключенных в колониях и СИЗО различных регионов России. Правозащитники настаивают, что издевательства над осужденными носят системный характер.

Осенью на фоне публикаций видеозаписей из саратовской тюремной туберкулезной больницы №1 в отставку подал глава регионального управления ФСИН, а всего были уволены 18 сотрудников ведомства.


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