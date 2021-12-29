Глава Конституционного суда Валерий Зорькин не исключает возможности возвращения смертной казни

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на книгу Зорькина «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованную накануне на сайте суда. По мнению председателя КС, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны, и этот вопрос до сих пор не закрыт.