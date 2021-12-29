В Совете по правам человека при президенте выразили несогласие с ликвидацией общества «Мемориал»

Организация необходима России, поскольку сохраняет историческую память, сказал радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Совета Александр Точенов.

Точенов добавил, что СПЧ не имеет права вмешиваться в судебные процессы, но будет продолжать высказывать свою позицию.

Накануне Верховный суд постановил ликвидировать общество «Мемориал*», которое более 30 лет сохраняет память о жертвах сталинских репрессий. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск в отношении правозащитного центра «Мемориал*». Обе организации российские власти считают иноагентами.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.