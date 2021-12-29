Правительство Чехии объявило об усилении карантинных мер

Они вступают в силу сегодня и будут действовать до 2 января включительно.

В Чехии продолжает действовать так называемый «локдаун для непривитых», то есть все массовые мероприятия будут доступны только вакцинированным или переболевшим ковидом. Организаторы будут обязаны проверять у посетителей наличие сертификата о вакцинации. В ресторанах за одним столиком смогут сидеть максимум 4 человека. До вчерашнего дня было разрешено 6. Время работы ресторанов ограничено не будет. Также вводится лимит до 50 человек для корпоративов и других частных вечеринок. На культурных, спортивных, развлекательных и иных массовых мероприятиях должны присутствовать не более 1000 человек, но только при наличии сидячих мест. Если же они не предусмотрены, и посетители будут проводить время стоя, то лимит уменьшается до 100.

Правительство также одобрило тестирование детей и школьного персонала на коронавирус в первые две недели января. Тесты ученикам и сотрудникам школ будут делать дважды в неделю.