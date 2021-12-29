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06:14, 29 декабря 2021

Жители дома в городе Набережные Челны, пострадавшего от взрыва газа, вернутся в свои квартиры после ремонта

Инцидент случился 25 октября и планировалась, что через ровно два месяца ремонт будет закончен, однако строители не успели и пришлось сдвинуть сроки на четыре дня. Об этом сообщила местная пресса со ссылкой на мэра города Наиля Магдеева. Это создает жителям определенные сложности, поскольку они могут не успеть обустроить помещения до нового года. Газета «Челнинские известия» сообщает о том, что сейчас в квартиры завозят бытовую технику – холодильники, стиральные машины и другие необходимые устройства. Мебель и обои жители выбирали сами, а закупка проводилась централизовано за счет городского бюджета. Напомню, что в результате взрыва пострадали четыре человека, а двое— пожилой мужчина и молодая девушка погибли.

Всего в результате взрыва были разрушены 8 квартир.


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