Роскомнадзор включил онлайн-кинотеатр Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Этого требовали отечественные платформы, которые утверждали, что американская компания не выполняет требования российского законодательства.

Netflix стал 27-м по счету онлайн-кинотеатром, включенным в реестр Роскомнадзора, и первым зарубежным. На него будут распространяться нормы о запрете на размещение запрещенного контента. В частности, включенные в реестр платформы должны будут следить за тем, чтобы они не использовались для совершения уголовных преступлений, устанавливать возрастные ограничения на фильмы и сериалы, а также выполнять закон о СМИ.

Еще в мае российские онлайн-кинотеатры просили Роскомнадзор включить Netflix в перечень аудиовизуальных сервисов. Они жаловались, что зарубежные компании не подпадают под регулирование со стороны властей, что позволяет им работать в более выгодных условиях. В сам реестр включают сервисы с аудиторией более 100 тысяч пользователей в день.

В начале декабря МВД объявило о начале проверки Netflix на соблюдение закона об ЛГБТ-пропаганде.