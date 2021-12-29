Районный суд Петербурга сегодня рассмотрит ходатайство следствия отпустить блогера Юрия Хованского из-под стражи

Последние полгода он находился в следственном изоляторе по статье об оправдании терроризма.

Заседание по отмене или изменению меры пресечения блогеру Юрию Хованскому состоится сегодня в три часа дня в Куйбышевском районном суде Петербурга. Следствие неожиданно пожелало выпустить медиаперсону из СИЗО. Адвокат Хованского Александр Передрук отметил, что меру пресечения для обвиняемого «корректируют», если следователь не видит необходимости в её продлении. Отметим, что за несколько дней до этого защита блогера пожаловалась на российскую правоохранительную систему в Европейский суд по правам человека. В своем заявлении петербуржец указывал, что мера пресечения не соответствует тяжести преступления, в котором его обвиняют.

Напомним, что Хованский в одном из писем рассказывал, что следователи приходили к нему в СИЗО и требовали признать свою вину. В противном случае они угрожали ему реальным сроком, а также проблемами для его девушки Марии Нелюбовой.