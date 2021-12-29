Власти США и Евросоюза осудили ликвидацию в России общества «Мемориал»

В американском Госдепартаменте призвали прекратить преследование независимых голосов и правозащитников. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что «Мемориал*» играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и о нарушениях прав человека. Российские власти считают организацию иностранным агентом. Накануне Верховный суд постановил ее ликвидировать. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск в отношении еще одной структуры «Мемориала*» — правозащитного центра.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.