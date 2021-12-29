Один из авторов расследования об электронном голосовании Максим Гонгальский исключён из партии «Яблоко»

Глава муниципального округа Раменки написал в «Твиттере», что ему так и не ответили на вопрос, что ему вменяют. Гонгальский отметил, что его продержали в ожидании по видеосвязи около 7 часов, затем было трехминутное единогласное голосование, после которого ему отключили звук.