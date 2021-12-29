Вице-премьер Александр Новак назвал долгосрочные контракты условием увеличения поставок газа в Европу

Он подчеркнул, что Россия не имеет отношения к кризису с ценами на газ, но для увеличения добычи нужны инвестиции, которые должны окупаться на протяжении длительного времени, передает РИА Новости. Новак отметил, что власти Евросоюза целенаправленно отказываются от долгосрочных контрактов. По мнению вице-премьера, это ошибочная практика.
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