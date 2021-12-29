Президент Перу Педро Кастильо дал показания по делу о нарушениях при присвоении воинских званий

Глава государства написал в «Твиттере», что принял сотрудников прокуратуры в своей резиденции и ответил в качестве свидетеля на все вопросы. В ноябре экс-командующий армии Перу Хосе Вискарра заявил, что правительство оказывало на него давление, чтобы добиться продвижения по службе для знакомых президента.

