Пятую линию МЦД построят в 2025-2026 годах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Она свяжет со столицей подмосковные города Пушкино, Мытищи, Видное и Домодедово. Собянин в эфире телеканала ТВЦ отметил, что без развития Московских центральных диаметров, по которым ходят пригородные электрички, город будет обречен на пробки.