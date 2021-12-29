Иностранцы, которые приехали в Россию больше, чем на три месяца, теперь должны пройти обязательный медосмотр

Он включает тесты на наркотики и ВИЧ. Кроме того, требуется сдать отпечатки пальцев. Если речь идет о трудовых мигрантах, то они должны пройти все эти процедуры в течение месяца с момента въезда. Новые правила вступают в силу с этого дня. Исключения сделаны для граждан Белоруссии, а также для обладателей дипломатических и служебных паспортов.