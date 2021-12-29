Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Накануне Верховный суд удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры в отношении историко-просветительского общества «Мемориал*». Российские власти считают обе организации иностранными агентами. «Мемориал*» с 1987 года занимается исследованиями советских репрессий и сохранением памяти об их жертвах. В защиту организации выступил ряд общественных деятелей. Власти США, Германии и Франции осудили решение ее закрыть.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.