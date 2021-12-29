Павел Дуров возглавил рейтинг российских миллиардеров, разбогатевших в этом году

Состояние основателя мессенджера «Телеграм» выросло с 13-ти до 17 миллиардов долларов, пишет журнал «Форбс». В марте мессенджер впервые разместил собственные облигации, а в октябре число его пользователей выросло на 70 миллионов из-за сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. При этом основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук увеличила свое состояние значительнее, чем Дуров – почти на 12 миллиардов долларов до 13-ти. Но в этом списке она на втором месте.