Театр под руководством Армена Джигарханяна присоединили к Театру сатиры

Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы. Руководить будет Сергей Газаров, который возглавил театр Армена Джигарханяна в декабре 2020 года после смерти его основателя. В октябре текущего года Газаров также был назначен художественным руководителем Театра сатиры после того, как этот пост покинул Александр Ширвиндт.