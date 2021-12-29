Число невыездных должников выросло за год в России на 10%, сообщили в Федеральной службе судебных приставов

Почти 11 миллионов россиян не могут пересечь границу. Как напоминает ТАСС, приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тысяч рублей. Для неплательщиков алиментов такая мера может применяться при сумме долга свыше 10 тысяч.