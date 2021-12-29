Известная правозащитница Светлана Ганнушкина сообщила, что ее организацию хотят выселить из офиса

Власти Москвы уведомили комитет «Гражданское содействие*» о расторжении договора безвозмездного пользования и требуют покинуть помещение на Олимпийском проспекте. Договор истекает через месяц, сказала нашей радиостанции Светлана Ганнушкина и отметила, что организация будет отстаивать свое право на помещение. Комитет «Гражданское содействие*» был основан в 1990 году, он помогает беженцам и мигрантам. Российские власти внесли организацию в список иностранных агентов.

* Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие" - НКО, признанное иностранным агентом.