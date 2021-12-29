Уволенный президентом замглавы ФСИН выступал против пыток заключенных, сообщил правозащитник Андрей Бабушкин

По его словам, уход Анатолия Якунина из ведомства – это большой удар по федеральной службе, пишет издание «Инсайдер*», которое российские власти считают иностранным агентом. Ранее «Инсайдер*» опубликовал расследование о коррупции в руководстве ФСИН. В публикации утверждалось, что зять стал владельцем элитной квартиры, выведенной из госсобственности после того, как его дочь возглавила управление жилищным обеспечением Управделами президента. Причины отставки Якунина неизвестны. Ранее он возглавлял полицию Москвы.
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