Министр Максут Шадаев: массовое внедрение цифровых паспортов в России начнется после тестирования в пилотных регионах

Массовое внедрение цифровых паспортов в России начнется после тестирования в пилотных регионах, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Он отказался уточнить сроки, но отметил, что это будет с небольшим временным отрывом. Недавно в МВД сообщили, что в пилотных регионах – это Москва, Подмосковье и Татарстан – выдавать цифровые паспорта начнут с 2023 года. Это будут пластиковые карты с чипом.
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