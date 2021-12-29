Президент Владимир Путин снял с должности замглавы ФСИН Анатолия Якунина

Причины решения не названы. Генерал-лейтенант ранее возглавлял московскую полицию. Недавно президент уволил директора ФСИН Александра Калашникова и назначил вместо него Аркадия Гостева, который был заместителем министра внутренних дел.

В последнее время ФСИН сотрясают скандалы, связанные с жестокими пытками и изнасилованиями заключенных.