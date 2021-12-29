Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что его слова о возможности присоединения Украины, являются личным мнением

Руководитель российского региона отметил в «Инстаграме», что в этом случае выступал лишь как гражданин России, без какого-либо официального статуса. Кадыров добавил, что у него нет армии, но он уверен, что может собрать около 100 тысяч бойцов, которые будут готовы выехать в любую точку мира, цитирует ТАСС. Ранее Кадыров сказал, что, если бы ему поручили вопрос, он бы давно присоединил Украину к России.