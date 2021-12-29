Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал ввести минимальные ограничения в случае распространения штамма «омикрон»

По его словам, они будут точечными, чтобы не нарушать ритм работы города. В эфире телеканала «ТВЦ» Собянин добавил, что власти готовят систему здравоохранения Москвы к новым вызовам. В Европе новый, более заразный штамм коронавируса вызвал резкий подъем заболеваемости. Во Франции суточный приростновых инфицированных всего за несколько дней увеличился вдвое и достиг отметки в 180 тысяч человек.

