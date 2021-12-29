Во Франции суточный прирост новых инфицированных коронавирусом составил 180 тысяч человек

Показатель вырос вдвое всего за несколько дней. В Великобритании также фиксируют максимальное с начала пандемии количество новых заболевших – почти 130 тысяч человек за сутки. Специалисты связывают новую волну с распространением более заразного штамма коронавируса «омикрон».