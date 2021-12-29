Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двух украинских телеканалов

Это «Первый независимый» и UkrLive, сообщили вечером в администрации главы государства. Этим каналам запрещено выдавать лицензии на вещание. Кроме того, юридические лица-владельцы телеканалов не могут совершать каких-либо финансовых операций на территории Украины и со счетов украинских банков, передает «Интерфакс». Канал «Первый Независимый» создали журналисты ранее заблокированных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Власти обвинили их в антиукраинской пропаганде и заставили прекратить вещание.