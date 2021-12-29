Американский онлайн-кинотеатр Netflix обязали в России с марта распространять 20 федеральных телеканалов

Это следствие включения в реестр аудивовизуальных сервисов, передает ТАСС со ссылкой на отраслевые организации. Кроме того, компании Netflix придется адаптировать свое программное обеспечение под требования Роскомнадзора и в течение двух месяцев зарегистрировать в России юридическое лицо.