Это одна из старейших и наиболее уважаемых российских исторических и правозащитных организаций, подчеркнули в американском Госдепартаменте. В министерстве иностранных дел Германии отметили, что такое решение лишает голосов жертв притеснений и репрессий. В МИДе Франции ликвидацию «Мемориала*» назвали ужасной потерей для российского народа, который имеет право на достоверное знание своего прошлого.
До рассмотрения апелляции решение Верховного суда еще не вступило в силу. Общество «Мемориал*», которое сохраняет память о жертвах сталинских репрессий, российские власти считают иностранным агентом.
Сегодня Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск столичной прокуратуры о ликвидации еще одной структуры «Мемориала*» — правозащитного центра.
США, Германия и Франция осудили решение Верховного суда о ликвидации в России общества «Мемориал»
Это одна из старейших и наиболее уважаемых российских исторических и правозащитных организаций, подчеркнули в американском Госдепартаменте. В министерстве иностранных дел Германии отметили, что такое решение лишает голосов жертв притеснений и репрессий. В МИДе Франции ликвидацию «Мемориала*» назвали ужасной потерей для российского народа, который имеет право на достоверное знание своего прошлого.