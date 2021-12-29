США, Германия и Франция осудили решение Верховного суда о ликвидации в России общества «Мемориал»

Это одна из старейших и наиболее уважаемых российских исторических и правозащитных организаций, подчеркнули в американском Госдепартаменте. В министерстве иностранных дел Германии отметили, что такое решение лишает голосов жертв притеснений и репрессий. В МИДе Франции ликвидацию «Мемориала*» назвали ужасной потерей для российского народа, который имеет право на достоверное знание своего прошлого.

До рассмотрения апелляции решение Верховного суда еще не вступило в силу. Общество «Мемориал*», которое сохраняет память о жертвах сталинских репрессий, российские власти считают иностранным агентом.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит аналогичный иск столичной прокуратуры о ликвидации еще одной структуры «Мемориала*» — правозащитного центра.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.