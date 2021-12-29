Жители Арбата и Хамовников протестуют против планов властей по благоустройству этих московских районов

Они направили в мэрию обращение, которое уже подписали свыше 500 человек, и сбор подписей продолжается. Люди требуют скорректировать программу благоустройства 18 переулков, которую с ними фактически не обсудили. Подписанты просят, в частности, не расширять тротуары, не сокращать парковочные места и зеленые насаждения, закатывая газоны в бетон и плитку, не превращать тихие дворы в «прогулочные зоны», и вообще сохранить «пространственно-планировочную структуру» «заповедных территорий». Об этом жители рассказали телеканалу Дождь*.

В мэрии заверили, что проект согласован с Мосгорнаследия, и дали понять, что «планировка переулков не является предметом охраны».

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