С сегодняшнего дня трудовые мигранты, приезжающие в Россию, должны будут сдавать отпечатки пальцев и проходить обязательный медицинский осмотр.

Все иностранцы, которые въезжают в страну без визы и планируют находится на территории России более 90 дней, теперь обязаны провести все процедуры в течение 30 дней с момента пересечения границы. Такая же схема будет действовать и в отношении трудовых мигрантов, обращающихся за получением патента или разрешения на работу. Также месяц дается въезжающим в страну, чтобы подтвердить, что они не являются носителями ВИЧ или переносчиками инфекционных заболеваний, опасных для окружающих. Кроме того, им нужно будут подтвердить, что они не страдают наркотической зависимостью. На основе сданных материалов и показателей будет сформирована специальная база МВД. По мнению силовиков, это улучшит контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране и поможет в профилактике правонарушений.

Обязательная дактилоскопия не потребуется гражданам Белоруссии и дипломатическим служащим, которые въезжают в Россию по служебным делам, а также членам их семей.