Прокуратура возбудила дело по факту смерти жителя Адлера, рассказавшего перед этим о пытках в отделе полиции

Ранее 25-летнего Евгения Ипатова обнаружили мертвым на железнодорожных путях.

Дело будет вестись по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, пишет краснодарское интернет-издание 93.ru. Глава региональной прокуратуры посетовал на то, что методы и средства борьбы с преступностью остались те же, хотя, как он выразился, «мир давно ушел вперед». О конкретных фигурантах разбирательства пока не сообщается.

Сама трагедия произошла в сентябре, однако известно о ней стало только несколько дней назад. Местного жителя Евгения Ипатова нашли под поездом на перегоне недалеко от Адлера. Родственникам, как писала «Новая газета», сообщили о гибели молодого человека только спустя две недели. Перед случившимся Ипатов записал видеообращение, в котором рассказал, что полицейские задержали его по обвинению в воровстве денег у пожилых людей. В отделе полиции, по его словам, силовики начали его избивать, а также требовали подписать признательные показания о хищении 60 тысяч рублей у бабушки одного из сотрудников МВД.

В организации «Комитет против пыток» утверждают, что в краснодарском Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства из-за отсутствия состава преступления.