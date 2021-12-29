Мосгорсуд рассмотрит требование прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*», который признан российскими властями иностранным агентом.

Надзорное ведомство обвиняет организацию в нарушении конституции и российских законов. По данным столичной прокуратуры, деятельность правозащитного объединения способствует формированию в обществе допустимости экстремистской деятельности и направлена на отрицание фундаментальных демократических прав и свобод.

Также надзорный орган полагает, что отсутствие маркировки иностранного агента на сайте правозащитной организации могло вызвать депрессию у читателей. Доказательств этого истцы не привели.

Представители признанного иноагентом «Мемориала*» считают иск политически мотивированным.

Накануне Верховный суд решил ликвидировать международное историко-просветительское общество «Мемориал*», которое власти также считают иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.