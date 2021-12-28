Пензенскому вице-губернатору Федотову, который отказался от взятки в 3 млн рублей, выдали премию в размере 47 тысяч

Пензенскому вице-губернатору Сергею Федотову, который отказался от взятки в 3 миллиона рублей, выдали премию в размере 47 тысяч. Решение наградить чиновника принял губернатор области Олег Мельниченко, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства. Отмечается, что Федотов перевел премию в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».

Как сообщалось, взятку вице-губернатору пыталась дать сотрудница администрации Каменского района, чтобы он поспособствовал ее победе в конкурсе на должность главы администрации района. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая, по решению суда находится под домашним арестом.