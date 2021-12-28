Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил Запад в ударе по России «изнутри»

По его мнению, западный кинематограф и видеоигры, которые привлекают молодежь, акцентируют внимание на «чуждых идеалах и ценностях», в числе которых «право сильного, эгоизм», приветствие насилия и убийств, совершаемых «якобы во благо». В интервью «Российской газете» Бастрыкин отметил, что идущая с Запада массовая культура пропитана «желанием представить нашу страну в негативном свете. Таким образом, как считает глава СК, Запад пытается фальсифицировать мировую историю и искажать историческую память. Бастрыкин полагает, что такие действия являются частью «гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты».