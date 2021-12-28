Международный Мемориал намерен продолжать свою деятельность и после решения Верховного суда о ликвидации организации

Международный «Мемориал*» намерен искать законные способы продолжать работу после решения Верховного суда о его ликвидации. Об этом говорится на официальном сайте организации. Закрыть историко-просветительское общество потребовала Генпрокуратура, обвинив его в неоднократных нарушениях требованиий законодательства об иноагентах. В обществе это отрицают. Защита намерена обжаловать это решение.

Ответственный секретарь Совета по правам человека Александр Точенов в интервью «Эху Москвы» отметил, что позиция СПЧ по этому вопросу остаётся неизменной. «Мемориал*» необходим России, так как это историческая память.

Точенов добавил, что СПЧ не имеет права вмешиваться в судебные процессы, но продолжит высказывать свою позицию и будет пытаться всеми доступными способами влиять на ситуацию и на возможные аналогичные в будущем.

Российские власти считают «Мемориал*» иностранным агентом.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.