В Псковской области пришли в негодность почти 45 тысяч доз вакцины от коронавируса

Речь идет о препаратах Спутник и Спутник-лайт, — сообщает местный новостной сайт ПАИ со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова. По его словам, ЧП случилось из-за того, что морозильная установка вышла из строя в следствии заводского брака. В отношении руководства госпредприятия «Фармация», которое занимается в области монтажом медтехники, назначена служебная проверка.

