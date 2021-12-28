Столичные власти обещают вводить в Москве «точечные» ограничения в случае распространения штамма «омикрон»

Столичные власти обещают вводить в Москве «точечные» ограничения в случае распространения штамма коронавируса «омикрон». Меры будут минимальными, чтобы не нарушать ритм города, сказал в эфире телеканала «ТВ Центр» мэр Сергей Собянин. По его словам, власти Москвы «готовят систему здравоохранения к новому вызову» и будут «стараться делать так, чтобы москвичи были защищены, а город работал». Он добавил, что в Москве «достаточно коечного фонда», половина коек находятся в резерве. Мэр также отметил, что за последний год в Москве было объявлено только 11-12 нерабочих дней, несмотря на подъемы заболеваемости.
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