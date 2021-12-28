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22:30, 28 декабря 2021

Российские военные сообщают о ракетном ударе двух израильских истребителей по объектам в порту Латакии

В результате нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев. По его словам, силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России. Потерь среди сирийских военнослужащих нет.


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