Российские военные сообщают о ракетном ударе двух израильских истребителей по объектам в порту Латакии

В результате нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев. По его словам, силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России. Потерь среди сирийских военнослужащих нет.