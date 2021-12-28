В СПЧ позиция по поводу «Мемориала»* неизменна – нельзя ликвидировать историческую память

Ответственный секретарь Совета по правам человека Александр Точенов отметил, что позиция Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поводу «Мемориала*» остается неизменной. Как он сказал в интервью «Эху Москвы», «Мемориал*» необходим России, так как это историческая память.

«Наша позиция неизменна, как было высказано на встрече с президентом, что да — проблема есть, они нарушали закон, но это историческая память, это организация, которая необходима нашей стране. Да, там есть огрехи, о которых говорил президент. (...) Эти огрехи надо вычищать, и дать возможность это сделать. Они нарушали закон об иноагентах, маркировки как-то не так сделали, мы об этом говорили, да — надо выполнять законы и подавать в суд на опровержения. Они устранили эти недостатки. И эти жесткие меры, на мой взгляд, они неверные по сути своей, потому что значительные силы гражданского общества говорят, что так нельзя поступать с такой исторической организацией. Надо было принять меры для устранения недостатков», — сказал А.Точенов.

По его словам, члены СПЧ выскажут озабоченность решением суда по ликвидации международного «Мемориала*», а также продолжат работу с законодателями по совершенствованию положений об иноагентах. «Да, мы будем работать по совершенствованию закона об иноагентах: да он нужен, он есть, он данность, но нужно уточнять нюансы. По закону то, что мы предлагали, будем добиваться этого, что не надо так сразу поступать — сделайте предупреждение, вынесите замечания, укажите на недостатки, дайте время на их устранение. А не так, чтобы к вечеру пятницы вдруг выходит постановление, что вы иноагент. Это касается СМИ, НКО, физических лиц и т.д. Тут много, над чем предстоит поработать. Совет занимается и будет этим заниматься», — отметил он.

А.Точенов добавил, что СПЧ не имеет права вмешиваться в судебные процессы, но продолжат высказывать свою позицию и будут пытаться всеми доступными способами методами влиять на ситуацию и на возможные аналогичные в будущем.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.