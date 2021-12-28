Александр Лукашенко стал главным коррупционером года по версии центра исследования коррупции и организованной преступности.

В этом году жюри, состоявшая из шести журналистов, рассматривало больше тысячи ста кандидатур, однако посчитала, что Александр Лукашенко достоин сомнительного «титула» больше остальных. По версии коллег Лукашенко организовал денежные потоки так, чтобы олигархи, близкие к его семье, могли обогащаться. Кроме того, основанием для решения, стал эпизод с самолетом ирландской компании Райнэйр, который принудительно посадили в Минске. По мнению жюри Лукашенко распространял ложную информацию о коронавирусе и его последствиях, а также стал главным виновником миграционного скандала на границе с Польшей. Как выразилась член жюри Луиза Шелли из американского университета Джорджа Мейсона это вызвало «отчаяние, насилие и бесконечную жестокость».

В число финалистов, помимо Лукашенко попал сирийский лидер Башар Асад, президент Афганистана Ашраф Гани, глава Турции Реджеп Эродоган и бывший австрийский канцлер Себастьян Курц. Коррупционерами года в прежние годы становились не только физические лица, но и организации. В 2018 лауреатом признали Датский банк, а пятью годами Парламент Румынии.

В 2014 году центр признал коррупционером года президента России Владимира Путина.