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22:04, 28 декабря 2021

Петербургский суд отправил двух бывших чиновников Росреестра в колонию строго режима за многомиллионные взятки

Руководитель кадастровой палаты Ленинградской области и его заместитель получали от заинтересованных лиц дома и земельные участки.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор бывшим сотрудникам Росреестра Олегу Михееву и его заместителю Сергею Храмову, они получили двадцать три года в колонии строго режима и почти восемьдесят миллионов рублей штрафа. Их признали виновными в получении взяток в особо крупном размере. Так, суд установил, что за махинации с землёй оба провели четыре дня в Италии. Отдых, перелёт и проживание в дорогих отелях чиновникам и их семьям оплатила заинтересованная предпринимательница. Также фигуранты за внесение в кадастр недвижимости непроверенных сведений через посредника получили два земельных участка в Ленинградской области и квартиру в Петербурге общей стоимостью почти одиннадцать миллионов рублей.

Напомним, две недели назад в одном из петербургских ресторанов силовики задержали бывшего замглавы петербургского Росреестра Бориса Авакяна. Пять лет назад его арестовали по делу о контрабанде, но он сбежал сначала во Францию, а потом в Армению.


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