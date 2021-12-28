Президент Владимир Путин отправил в отставку зам.главы Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Якунина

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Причины решения не называются. Якунин был назначен на этот пост в августе прошлого года. До этого он был помощником директора ФСИН, в разные годы возглавлял столичный главк МВД и оперативное управление МВД России.

Напомню, в конце ноября президент освободил от должности главу ФСИН Александра Калашникова. Это произошло на фоне публикаций видеозаписей с пытками и изнасилованиями в российских колониях. После этого в отставку также подал глава Саратовского управления ведомства Алексей Федотов. Всего было уволено порядка 20 сотрудников регионального управления службы.